Российскую спортсменку, взявшую "золото" на чемпионате мира по конькобежному спорту наградили под Чайковского

Российская спортсменка Ангелина Голикова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в нидерландском Херенвене.

Поскольку Россия лишена права выступать под национальным флагом на крупных международных стартах, вместо флага РФ на церемонии награждения было полотнище с символикой соревнований. Гимн нашей страны, также попавший под запрет, заменило звучание первого концентра Петра Чайковского.

Эту мелодию выбрали в Союзе конькобежцев России, а ISU утвердил решение.

Спортсменка одержала победу на дистанции 500 метров и стала первой за 25 лет россиянкой, победившей в этом виде соревновательной программы.