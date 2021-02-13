Полицейские исключили версию теракта при взрыве магазина во Владикавказе

Правоохранители исключают версию теракта при взрыве торгового центра во Владикавказе, сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по Северной Осетии Альберта Сабанаева.

"Была проведена экспертиза. На месте не обнаружено взрывчатых веществ. Версия террористического акта исключена", - сказал Сабанаев.

Напомним, утром 12 февраля на окраине Владикавказа (ул. Алихана Гагкаева) прогремел взрыв в продуктовом магазине "Магнит". Здание полностью разрушено. По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газа. К этому могла привести неисправность газового оборудования и утечка газа вследствие этого.

В результате ЧП никто не пострадал. Спасатели не обнаружили никого под завалами магазина. Работы велись всю ночь.

В момент взрыва внутри находился один человек. Изначально его называли охранником, однако по данным ТАСС - он ювелир. Мужчина смог самостоятельно выбраться из-под завалов. Он не пострадал и чувствует себя хорошо.

Из-за взрыва было возбуждено уголовное дело.