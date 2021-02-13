В Москве из-за сильных снегопадов отменены десятки авиарейсов

Обильные снегопады блокировали работу столичных аэропортов и привели к пробкам, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным на 8.00 , во "Внуково" задерживаются пять рейсов, в "Домодедово" задерживаются 20 рейсов и пять отменены, в "Шереметьево" шесть рейсов не вылетели по расписанию, еще один отменен.

Пробки в Москве оцениваются в максимальные 9 баллов.Город стоит. Водителям советуют выезжать минимум на час раньше, чтобы успеть к месту назначения вовремя.

По данным Mash, сегодня в столице побит рекорд по осадкам: за минувшие сутки выпало 13 мм, последний раз что-то похожее (и то меньше), было в 1973 году.