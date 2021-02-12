Алексей Навальный дал показания суду по делу о клевете на ветерана Артеменко

Алексей Навальный в пятницу дал показания суду по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отвергнув обвинения в клевете, сообщает ТАСС.

"Я никогда не скрывал и скрывать не собираюсь, что негативно отношусь ко всем тем, кто агитировал за поправки к Конституции. Но никакой клеветы я не говорил, никак военные подвиги его я не опровергал", - сказал Навальный.

Суд в пятницу завершил исследование доказательств по делу. На следующей стадии процесса суд заслушает прения сторон.

Напомним, летом прошлого года в сети был опубликован видеоролик, в котором несколько человек, среди которых был и Артеменко, высказываются в поддержку поправок в Конституцию. Навальный оставил комментарий под видео, в котором назвал ролик "позором страны", а его создателей и участников – "командой продажных холуев". Следствие считает, что высказывание оппозиционера носило "заведомо ложный характер, порочащий честь и достоинство человека".

Навальному может грозить штраф или обязательные работы. Ранее Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН изменил Навальному меру наказания с условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Согласно решению этого суда, оппозиционер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.