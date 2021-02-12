В Москве мать бросила в лесу детей умирать

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова взяла на контроль вопрос жизнеустройства детей, которых мать бросила в лесу, сообщили Накануне.RU в аппарате уполномоченного.

Она посетила городскую больницу, где находятся дети.

"Дети сейчас в безопасности, рядом с ними находятся доктора, делают все, чтобы вылечить их. Состояние младшей девочки достаточно хорошее. Рядом с ней будут находиться медперсонал и волонтер. Ситуация со средним братом чуть сложнее, прогнозы хорошие. В ближайшие часы их могут перевести в обычную палату. Удалось поговорить со старшим. Ему досталось больше всех, ведь он шел босиком. Ноги предстоит лечить серьезно, врачи дают осторожные прогнозы", – прокомментировала Кузнецова.

Также омбудсмен провела переговоры с представителями департамента труда и соцзащиты Москвы. Работать с детьми будут волонтеры и психологи. Вместе с органами опеки будет решаться вопрос, куда отправят детей, чтобы они не попали в сиротский приют.

Детский омбудсмен отметила, что провела переговоры с представителями Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Для помощи детям выделили волонтёров и психологов, которые будут их сопровождать. Вопрос дальнейшего жизнеустройства детей Уполномоченный взяла под личный контроль.

Поздно вечером 11 февраля 33-летняя многодетная мать привезла троих детей на территорию лесополосы в Новой Москве. Желая убить своих детей, она раздела их догола и оставила на улице. Детей спас случайный прохожий, который сообщил о произошедшем правоохранителям. Дети с разными степенями обморожения были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии".