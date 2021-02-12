13 Февраля 2021
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Происшествия Приволжский ФО В России
Поезда (2020) | Фото: Накануне.RU

В Нижегородской области восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов

В Нижегородской области произошел сход порожних грузовых вагонов на перегоне Шеманиха – Ветлужская, сообщили Накануне.RU в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, примерно в 18.15, во время проезда грузового состава по железнодорожному переезду в хвостовые порожние вагоны состава врезался автомобиль марки Land Rover. Собственник автомобиля женщина, ее личность устанавливается. В результате ДТП никто не пострадал, повреждена опора контактной сети.

В месте происшествия сигнал мобильной связи отсутствует, на место выехал ио Нижегородского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа территориального отдела МВД России. Движение на участке пути приостановлено в обоих направлениях.

Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

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В Нижегородской области восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов

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Теги: сход вагонов, грузовой поезд, рельсы



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