13 Февраля 2021
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Линия по производству медицинских масок (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Куйвашев заявил, что отменять масочный режим в Свердловской области пока рано

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки в регионе по коронавирусу, отменять масочный режим рано, передает корреспондент Накануне.RU.

"Тенденция на улучшения ситуации есть: мы это по многим показателям видим. Но по-прежнему в нашем регионе ежедневно фиксируется больше 200 случаев заболевания. Поэтому нам уж точно пока рано говорить о снятии масочного режима", - написал губернатор в пятницу на своей странице в Instagram.

Глава региона сообщил, что в этом вопросе будет ориентироваться на мнение специалистов, в частности, Роспотребнадзора. Также губернатор выразил надежду, что привычка носить маски станет одним из главных уроков, которые вынесут люди из пандемии COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, в Свердловской области зафиксировано 74 224 случая заражения коронавирусом. За все время вылечилось 7 018 человек, 2 197 умерло.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим станет рекомендательным. На такой шаг было решено пойти из-за контролируемой ситуации в республике. Этому же примеру последовала Чечня. После этого депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал все регионы перевести в рекомендацию требование носить маски.

Однако уже сегодня власти Удмуртии приняли решение о сохранении масочного режима в общественных местах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим в стране пока отменять не будут.

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Куйвашев заявил, что отменять масочный режим в Свердловской области пока рано

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Теги: масочный режим, коронавирус, евгений куйвашев, отмена масочного режима



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