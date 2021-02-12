После взрыва магазина во Владикавказе возбуждено уголовное дело

После взрыва в торговом центре во Владикавказе возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ - уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Северной Осетии Александр Хоружий во время оперативного совещания, передает корреспондент Накануне.RU.

"Взяты смывы на предмет определения взрывчатых веществ, они переданы криминалистический центр МВД", - заявил он.

Напомним, утром на окраине Владикавказа (ул. Алихана Гагкаева) прогремел взрыв в продуктовом магазине "Магнит". Здание полностью разрушено.

В результате ЧП никто не пострадал. В момент взрыва внутри находился один охранник. Он смог самостоятельно выбраться из-под завалов.