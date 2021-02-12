Закредитованность населения растет быстрее, чем его доходы, но это не пугает ЦБ

Банк России не видит опасности в продолжающемся росте закредитованности населения.

"В целом, если измерять рост долга к уровню доходов доходам в 2020 году - показатель вырос. Задолженность населения по розничным кредитам росла быстрее доходов. Видимо, тенденция продлится и в 2021 году. Кредитование населения будет расти быстрее, чем рост доходов", - заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Но в ЦБ не видят в сложившейся ситуации опасности. По словам Набиуллиной, качество кредитов не ухудшается. Банки, например, стали давать меньше кредитов тем, у кого и так уже большая задолженность.

"Если даже нагрузка будет расти за счет вовлечения большего количества людей – это просто увеличение проникновения розничного кредитования. У нас есть все инструменты для нормализации, если она потребуется", - заверила Набиуллина.