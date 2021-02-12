Координатор штаба Навального в Челябинске стал фигурантом уголовного дела о перекрытии дороги

Координатора штаба Навального в Челябинске Артема Яумбаева допросили как подозреваемого по уголовному делу о перекрытии дорог, сообщили в штабе.

"Его допросили как подозреваемого в деле о перекрытии дорог и изъяли телефон. Во время акции 31 января он находился в спецприёмнике и принять участие в ней не мог. Его девушку допросили как свидетеля", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщило Накануне.RU, 31 января в Челябинске прошла не согласованная акция сторонников Навального. После акции протеста полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).