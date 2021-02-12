12 Февраля 2021
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Экономика В России
жилье, новостройка, дом, закат (2021) | Фото: Пресс-служба ЦВО

В некоторых регионах льготную ипотеку под 6,5% можно оставить – ЦБ

В Банке России поддерживают предложение, ранее озвученное главой корпорации ДОМ.РФ Виталием Мутко: оставить льготную ипотеку под 6,5% в тех регионах, где не слишком выросли цены на новостройки.
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"Льготная ипотека была очень эффективным инструментом в острой фазе кризиса и сразу после него. Но со временем, поскольку предложение не успевает за ажиотажным спросом, это вылилось в повышение цен. Эту программу нужно сворачивать. Ее можно оставить там, где спрос восстановился или не было роста цен", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Она отметила, что при этом льготные программы можно оставить и в регионах, где недостаточный спрос или низкие объемы строительства. Также она приветствовала программы для определенных категорий граждан, например, для молодых семей.

Набиуллина предполагает, что после отмены программы цены на жилье не упадут, но рост цен замедлится.

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В некоторых регионах льготную ипотеку под 6,5% можно оставить – ЦБ

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Теги: льготная ипотека, эльвира набиуллина, рост цен



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