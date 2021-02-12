Количество кандидатов в мэры Сургута выросло до 13

В Сургуте растёт количество кандидатов в мэры, сообщил Накануне.RU информированный источник.

Бумаги сдали 50-летний безработный Вячеслав Навальнев, 38-летняя генеральный директор компаний "Альянс" и "Северная чистая вода" Варвара Лукичева и 38-летний начальник цеха компании "Вэллсервис" Валентин Зачепа. То есть теперь в списке – 13 претендентов.

Напомним, в январе конкурс на пост главы оказался сорван – документы из нескольких десятков претендентов верно оформил только один участник гонки, Артур Романов. Эксперты полагают, что причина срыва первого конкурса может быть в том, что "настоящий" кандидат, который устроил бы все группы влияния, на него не заявился. В числе таких вероятных кандидатов был как раз Филатов.

Сейчас конкурс объявлен повторно. Заседание конкурсной комиссии, на котором будут заслушаны программы кандидатов и приняты решения о допуске к участию в следующем этапе, состоится 20 февраля. Затем пройдут депутатские слушания. Окончательное решение по кандидатам депутаты примут 27 февраля. Подавать документы можно с 31 января по 14 февраля.