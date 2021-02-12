Набиуллина о заморозке цен: "Такого рода меры не надо продлять"

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в очередной раз выступила против нерыночных мер по сдерживанию роста цен.

"Соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и торговыми сетями привели к снижению цен. Как краткосрочная мера эти соглашения сработали. Но такого рода меры не надо продлять. Если нужно снизить волатильность цен, то можно применять рыночные инструменты. Мы не считаем целесообразным распространение такого рода соглашений на другие товары. Для этого нет оснований. Административные меры могут отразиться на инфляции и сокращении производства", - заявила глава регулятора на пресс-конференции.