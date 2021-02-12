Куйвашев опроверг информацию о включении в квитанции ЖКУ дезинфекции подъездов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, опроверг информацию о включении в будущие квитанции ЖКУ услуг по дезинфекции подъездов. Об этом он написал в своем Instagram, отвечая на вопрос жителя Ревды.

По словам главы региона, он вообще не был в курсе данной ситуации, а само включение в коммунальные платежи какой-либо дополнительной услуги не может быть решено без общего собрания собственников.

"Если вы и ваши соседи никаких решений не принимали, то строка о дезинфекции в квитанции – это либо ничем не подкрепленные слухи, либо нарушение. В последнем случае нужно обращаться в областной департамент государственного жилищного и строительного надзора. Или воспользоваться государственной информационной системой ЖКХ", - заявил губернатор, подчеркнув, что к обращению необходимо приложить квитанцию Это поможет компетентным ведомствам более тщательно провести проверку.

Куйвашев также прокомментировал рост платежей за отопление в за январь. По его словам, разумнее будет сравнивать суммы не с прошлыми месяцами, а с платежками за аналогичный период прошлого года. Он также отметил, что морозы являются не единственной причиной увеличения суммы платежа, и она зависит от многих факторов.

"Учитывая, насколько сложным был для многих людей год, в том числе в финансовом плане, возможно, в этот раз в принципе на размер платежа больше внимания все обращают, нежели в прошлые годы", - заключил губернатор.