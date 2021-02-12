12 Февраля 2021
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Политика За рубежом
Турецкий госканал показал карту расширения влияния на Крым и Кубань (2021) | Фото: Турецкий государственный телеканал TRT1

Турецкий телеканал показал карту расширения влияния на Крым и Кубань

Турецкий государственный телеканал TRT1 продемонстрировал в эфире карту с прогнозом расширения сферы влияния Анкары.

Прогноз ранее составила компания Stratfor. Согласно ему к 2050 году Турция расширит сферу своего влияния на Балканы, Северную Африку, Ближний Восток, Закавказье, Среднюю Азию, а также часть России.

Турецкий госканал показал карту расширения влияния на Крым и Кубань(2021)|Фото: Турецкий государственный телеканал TRT1

Так, на карте в зоне интересов Анкары оказались Крым, Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская область, Волгоградская область, Астраханская область, Саратовская область, Самарская область, Чувашия, Чечня, Дагестан, Адыгея.

Также указаны такие страны, как Армения, Греция, ОАЭ, Бахрейн, Кипр, Грузия, Абхазия, Осетия, Сирия, Йемен, Оман, Ирак, Кувейт, Ливан, Египет, Ливия, пишет РИА Новости.

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Турецкий телеканал показал карту расширения влияния на Крым и Кубань

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Теги: турция, крым, кубань, карта расширения влияния



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