В Березниках разыскивают кондуктора, который высадил ребенка без маски на мороз

В Березниках проводят проверку из-за того, что кондуктор троллейбуса высадила на мороз ребенка без медицинской маски, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

К ситуации подключилась депутат заксобрания, председатель общественного совета проекта "Крепкая семья" Татьяна Шестакова. Она обратилась за разъяснениями к главе Березников Константину Светлакову. Тот назвал ситуацию недопустимой.

Со слов ребенка, инцидент произошел 9 февраля с 11.30 до 12.30.

"В указанный промежуток времени проверены камеры видеонаблюдения троллейбусных маршрутов, взяты объяснения с водителей и кондукторов. В местной администрации подчеркивают, что на текущий момент проверка проводится на основе показаний самого мальчика, видеозаписи, показаний иных очевидцев, признаний водителей и кондукторов пока нет. На одном из троллейбусных маршрутов видеозапись не велась, поэтому отрабатываются камеры наружного наблюдения и другие источники, чтобы подтвердить факт. Ведется поиск очевидцев инцидента", - говорится в сообщении.

Ребенка опросили, он заявляет, что готов опознать кондуктора. Его показания зарегистрированы в Березниковском отделе внутренних дел, отрабатывается процессуальная сторона опознания.

Главой города Березники дано указание руководству муниципального предприятия, осуществляющего перевозку пассажиров, во избежание подобных случаев провести инструктаж водителей и кондукторов по поведению в подобных ситуациях и обеспечить каждую единицу муниципального общественного транспорта запасом индивидуальных защитных масок для выдачи их несовершеннолетним пассажирам старше пяти лет, которых не обеспечили ими родители. Также готовится обращение главы города Березники к частным перевозчикам с рекомендациями обеспечить свой транспорт необходимым запасом защитных масок для их выдачи в подобных случаях.