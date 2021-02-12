УФАС проверяет законность покупки помещения под детсад в Копейске

Челябинское УФАС проверяет законность приобретения помещения для детского сада в Копейске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Соответствующее поручение поступило из ФАС. Информация о возможных признаках антиконкурентных действий администрации получена по материалам проверки КСП региона.

Контракт на приобретение помещения для детсада на 180 мест был заключен в конце 2019 г. с ООО "КПД Заказчик". Стоимость контракта – 126 млн руб.

"Для изучения всех обстоятельств приобретения данного помещения и получения необходимой для антимонопольного расследования информации Челябинское УФАС взаимодействует с Контрольно-счетной палатой и Следственным отделом по Копейску СУ СК РФ по Челябинской области", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, материалы проверки легли в основу уголовного дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации Копейска. По версии следствия, в 2019 г. чиновники мэрии за счет бюджетных средств приобрели нежилые помещения для размещения дошкольного учреждения без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии помещений предъявляемым требованиям. В дальнейшем было установлено, что в помещениях можно разместить меньшее количество воспитанников, чем было указано в конкурсной документации.