12 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
Ремонт в подъезде на ЖБИ (2021) | Фото: Фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины почти завершает ремонт подъезда, пожар в котором унес жизни 8 человек

Приближаются к завершению ремонтные работы подъезда дома на Рассветной, 7 в Екатеринбурге, где с 11 на 12 января произошел пожар, унесший жизни восьми человек. Восстанавливать внешний вид помещения вызвался Фонда святой Екатерины.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, за две недели от копоти были очищены стены с первого по девятый этаж. Позже их отштукатурили, а запах гари удалили специальным составом. После выходных планируется финальный этап работы - покраска. Мастер компании, осуществляющей ремонт, Александр Ермоленко отметил, что жители дома довольны качеством проведения работ, а иногда оставляли записки с благодарностями "за труд".

Ремонт в подъезде на ЖБИ(2021)|Фото: Фонд святой ЕкатериныРемонт в подъезде на ЖБИ(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

"Люди с пониманием относятся к тому, что происходит, и разрешают работать до одиннадцати вечера. На подъезде висит мой телефон, но не поступило ни одного звонка с жалобой. Конечно, что было и что будет - это две разные вещи. Будет очень красиво", - пообещал Ермоленко.

Помимо этого, в подъезде были заменены окна, поручни лестничных маршей, а напольная плитка полностью переложена. В кабель-каналы спрятаны слаботочные провода и интернет-кабели. На выходных на каждом из этажей запланирована установка противопожарных дверей.

Ремонт в подъезде на ЖБИ(2021)|Фото: Фонд святой ЕкатериныРемонт в подъезде на ЖБИ(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

"Делают все очень быстро и работают с утра и до позднего вечера. Все выполнено качественно. Стены и полы отлично сделаны. Теперь у нас образцово-показательный подъезд. Большая благодарность за установку второй входной двери в тамбур, которая сдерживает холод. Строители хорошие, всегда идут на диалог", - комментирует проведенные строительные работы жительница дома и старшая по подъезду Людмила Недоспелова.

Ремонт в подъезде на ЖБИ(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

Заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич отметила, что трагедии такого рода нельзя предугадать и именно поэтому долг каждого помогать в таких ситуациях.

Напомним, что Фонд святой Екатерины финансирует не только ремонт подъезда, но также поддерживает семьи, которые потеряли своих близких в страшном пожаре.

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Фонд святой Екатерины почти завершает ремонт подъезда, пожар в котором унес жизни 8 человек

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Теги: фонд святой екатерины, игорь алтушкин, пожар на рассветной, ремонт



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