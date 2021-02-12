12 Февраля 2021
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Экономика В России Москва
печатный станок, рубль, пятитысячная купюра, 5000 рублей (2017) | Фото: gazeta.a42.ru

Набиуллина: Цикл смягчения денежно-кредитной политики закончился

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что цикл смягчения денежно-кредитной политики на сегодняшний день исчерпан. Это может означать, что больше снижать ключевую ставку регулятор не будет.

"Мягкая денежно-кредитная политика (ДКП) способствовала восстановлению экономики после острой фазы кризиса. Мы считаем потенциал смягчения ДКП исчерпанным. В среднем в 2021 году ДКП останется мягкой. Возвращение к нейтральной ДКП будет происходить постепенно. Цикл смягчения закончился в нашем базовом сценарии. Мы будем обсуждать сроки и темпы перехода к нейтральной ДКП. О конкретных сроках говорить пока рано", - заметила глава Центробанка на пресс-конференции.

Напомним, сегодня Банк России оставил ключевую ставку на исторически минимальном уровне в 4,25% (уже четвертое заседание совета директоров ЦБ ставка не меняется).

Набиуллина также рассказала, что с апреля (со следующего опорного заседания совета директоров ЦБ) регулятор будет публиковать прогноз траектории ключевой ставки.

По словам Набиуллиной, "в базовом сценарии ДКП будет оставаться мягкой весь 2021 год".

Также глава регулятора рассказала, от чего будет зависеть решение о возможном повышении ключевой ставки: "Будем смотреть на текущую инфляцию, но прежде всего, на прогноз по инфляции и факторы, влияющие на рост цен. Бывают ситуации, когда инфляция высокая, но вызвана краткосрочными факторами. Тогда ДКП может совсем не реагировать. Если прогноз инфляции стабилизируется на уровне, близком к 4%, это будет время возвращения к нейтральной ДКП", - заключила Набиуллина.

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Набиуллина: Цикл смягчения денежно-кредитной политики закончился

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Теги: ключевая ставка, цб, эльвира набиуллина



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