Испытания COVID-вакцины от нескольких штаммов начнут в России к концу года

Институт имени Гамалеи разрабатывает технологию, которая позволит создать вакцину от нескольких штаммов коронавируса. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург телеканалу "Россия 24".

Вакцинный препарат находится на стадии научно-исследовательской работы, на стадию клинических испытаний он выйдет к концу 2021 года.

Предполагается, что полноценная вакцина выйдет в гражданской оборот в 2022 году.

Как сообщалось ранее, в России насчитывается полторы тысячи мутаций коронавируса, однако разработанные вакцины защищают от всех этих штаммов. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев. Врач пояснил, что важно не количество мутаций, а качественные изменения в геномах вируса.