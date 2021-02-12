Байден допустил сокрушительное поражение от Китая

Президент США Джо Байден рассказал об итогах переговоров с председателем КНР Си Цзинпином.

"Прошлой ночью у нас с Си был разговор на добрые два часа. Это был хороший диалог. Я хорошо его (лидера КНР) знаю, и мы провели много времени в сотрудничестве, когда я был вице-президентом. Но если мы не проявим активность, они нас опередят", - цитирует американского лидера агентство Infox.

По словам Байдена, если США "не будут двигаться", Китай нанесет им "сокрушительное поражение". Байден использовал в своей речи идиому "to eat our lunch", которая также переводится как "лишить прибыли" и "добиться доминирующего положения".

"У них большие и важные начинания в развитии железных дорог. У них есть поезда, рассчитанные на скорость в 325 миль в час. Они много и усердно работают, и я думаю, нам тоже придется. У них уже есть автомобильная промышленность. Есть рабочая сила. Они активно работают, чтобы занять положение лидера по созданию автомобилей на новых видах тяги. Они вкладывают миллиарды долларов в решение целого ряда проблем, связанных с транспортом и окружающей средой. Так что мы должны активизировать свои усилия", - обратил внимание Байден на экономические успехи Китая.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин предложил сохранять двум странам конструктивные отношения, предупредив, что усиление конфронтации станет катастрофой не только для Вашингтона и Пекина, но и для всего мира.