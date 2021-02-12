Байден допустил сокрушительное поражение от Китая

12 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/joebiden

Байден допустил сокрушительное поражение от Китая

Президент США Джо Байден рассказал об итогах переговоров с председателем КНР Си Цзинпином.

"Прошлой ночью у нас с Си был разговор на добрые два часа. Это был хороший диалог. Я хорошо его (лидера КНР) знаю, и мы провели много времени в сотрудничестве, когда я был вице-президентом. Но если мы не проявим активность, они нас опередят", - цитирует американского лидера агентство Infox.

По словам Байдена, если США "не будут двигаться", Китай нанесет им "сокрушительное поражение". Байден использовал в своей речи идиому "to eat our lunch", которая также переводится как "лишить прибыли" и "добиться доминирующего положения".

"У них большие и важные начинания в развитии железных дорог. У них есть поезда, рассчитанные на скорость в 325 миль в час. Они много и усердно работают, и я думаю, нам тоже придется. У них уже есть автомобильная промышленность. Есть рабочая сила. Они активно работают, чтобы занять положение лидера по созданию автомобилей на новых видах тяги. Они вкладывают миллиарды долларов в решение целого ряда проблем, связанных с транспортом и окружающей средой. Так что мы должны активизировать свои усилия", - обратил внимание Байден на экономические успехи Китая.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин предложил сохранять двум странам конструктивные отношения, предупредив, что усиление конфронтации станет катастрофой не только для Вашингтона и Пекина, но и для всего мира.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Байден допустил сокрушительное поражение от Китая

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Китай, США, Байден, Си



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети