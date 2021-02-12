Сотрудники Уралвагонзавода удостоены премии имени Черепановых

Заслуги сотрудников Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) отмечены Фондом имени Черепановых. Главный металлург Хакимжан Байков и начальник управления интеллектуальной собственности Александр Левин стали лауреатами престижной премии имени Черепановых, а медаль фонда вручена Сергею Белову, директору по юридическим вопросам Уралвагонзавода. Как сообщили в пресс-службе УВЗ, всего 25 заводчан удостоены этой высокой награды с 1997 по 2020 года, еще двое стали медалистами.

Награждение должно было проходить в прошлом году, но в связи с пандемией коронавируса церемония была перенесена на 2021-й. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев лично поздравил лауреатов. Производственные достижения и заслуги претендентов оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, Уральского отделения Российской академии наук и других авторитетных организаций.

Начальник управления интеллектуальной собственности Александр Левин награжден "за организацию процесса по обеспечению высокого уровня изобретательской и патентной чистоты проектно-конструкторских и технологических подразделений Уралвагонзавода". На заводе работает 28 лет. Сейчас занимается координацией деятельности по использованию, защите и учету интеллектуальной собственности предприятия. За 2019 год Уралвагонзаводом получено более 50 охранных документов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки - самые важные и узнаваемые: "УВЗ", "Армата", "БМПТ-72" и "Т-90". Также в 2019 команда УВЗ стала обладателями первой российской премии в области интеллектуальной собственности IP RUSSIA AWARDS.

Главному металлургу Уралвагонзавода Хакимжану Байкову премия присуждена "за эффективное руководство и активную рационализаторскую деятельность по освоению серийной номенклатуры отливок вагонного и специального назначения, разработке и совершенствованию технологического процесса производства". На Уралвагонзаводе Байков с 1979 года. Является автором 8 патентов и более 20 рационализаторских предложений с экономическим эффектом более 10 млн рублей.

"Приятно, что многолетняя работа оценена по достоинству. В службе главного инженера я с 2003 года и могу с уверенностью сказать, что вложил все силы в развитие металлургического производства. Запомнились работы по внедрению значимых проектов и технологий, среди которых: автоматическая линия безопасной формовки, современные стержневые автоматы и многое другое", - отметил главный металлург Уралвагонзавода Хакимжан Байков.

Сергей Белов - директор по юридическим вопросам - удостоен медали фонда Черепановых "за многолетнюю успешную деятельность по правовому обеспечению в области управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в сфере оборонно-промышленного комплекса".