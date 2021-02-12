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Общественная палата Свердловской области (2018) | Фото: Накануне.RU

Состав Общественной палаты Екатеринбурга окончательно сформирован

В Екатеринбурге закончили формирование состава городской Общественной палаты. Об этом Накануне.RU сообщили сами члены представительного органа.

Ранее часть членов были утверждены депутатами ЕГД.

Новыми членами консультативно-совещательного органа стали: Ольга Васькова, Иван Голубых, Михаил Горюнов, Иван Кадочников, Алексей Мешавкин, Владимир Мороз, Екатерина Петрова, Наталья Попова, Юлия Рыцева, Максим Спасский и Сергей Федяков. Теперь этот список передадут главе Екатеринбурга Алексею Орлову и в гордуму.

Ранее членами Общественной палаты стали: замдиректора лицея №12 Евгений Вотинцев, управляющий банка ВТБ в Екатеринбурге Алексей Долгов, ректора Уральского горного университета Алексей Душин, бизнесмен Олег Крушинский, председатель свердловской организации горно-металлургического профсоюза России Валерий Кусков, руководитель представительства госкорпорации "Ростех" Павел Лыжин, медик Галина Черных, общественник Дмитрия Чукреев, председатель свердловской "Опоры России" Илья Тыщенко и экс – депутат Екатеринбургской Думы Александр Смолин.

Ожидается, что председателем органа будет ректор УрГЭУ Яков Силин.

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Состав Общественной палаты Екатеринбурга окончательно сформирован

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Теги: Общественная палата, Екатеринбург



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