В Тюмени двух полицейских арестовали по подозрению в сбыте наркотиков

Два сотрудника тюменского управления МВД арестованы на два месяца по подозрению в сбыте наркотиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

Под стражей они пробудут до 9 апреля 2021 г. Правоохранителей подозревают в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических, психотропных веществ или их аналогов, совершенных с использованием служебного положения.

Постановления не вступили в законную силу.