В Ноябрьске сын главы профсоюза "дочки" "Газпрома", обвинявшийся в убийстве, получил 10 лет колонии

В Ноябрьске оглашён приговор по делу сына главы профсоюза "дочки" "Газпрома", которому вменяли убийство, сообщили Накануне.RU в суде.

Вердикт Фемиды – 10 лет колонии строгого режима. Удовлетворены два иска потерпевших (по 700 тыс. руб. каждый). Смягчающим обстоятельством признана компенсация морального вреда супруге погибшего и его детям в 2 млн руб., которая выплачена до оглашения приговора.

Напомним, смертельный выстрел из ружья в своего приятеля якобы произвёл сын главы профсоюза "Газпром добыча Ноябрьск", 39-летний работник этой же компании. По версии следствия, 16 мая в Ноябрьске в гараже-мастерской двое горожан выпивали. Под утро между ними произошла ссора, в ходе которой 39-летний злоумышленник выстрелил из ружья в хозяина гаража. Рана оказалась смертельной. По некоторым данным, обвиняемый после инцидента лег спать на месте преступления.