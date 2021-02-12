Суд приговорил тюменца к трем годам за расправу над собаками в присутствии детей

Житель села Салаирка Тюменского района 38-ми лет осужден за жестокую расправу над животными в присутствии малолетних детей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, инцидент произошел 10 июля прошлого года во дворе дома по ул. Новой. Тюменским районным судо Тюменской области мужчина признан виновным по пп. "б, д" ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное из хулиганских побуждений, в присутствии малолетних).

Житель Салаирки приговорен к трем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. До этого в ноябре мужчина также был приговорен к 1,8 годам исправительной колонии строгого режима за применение насилие в отношении представителей власти.