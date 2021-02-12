Глава Тувы рассказал о запуске прорывных проектов в год Быка

В трёх российских республиках - Туве, Бурятии и Калмыкии отметили наступление Нового года по тибетскому календарю. Этот праздник был в своё время заимствован через Монголию, где известен как Белый месяц, Цаган Сар. В Бурятии его называют Сагаалган, а в Туве - Шагаа.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил земляков и гостей республики с этим знаменательным днём.

"Этот праздник вырос из самой жизни наших предков, как венец одного цикла хозяйствования и начало другого. Один круг жизни завершен, наступает следующий. В буддийской философии это событие обрело сакральный, мудрый и очень красивый смысл. Считается, что в этот день возникло то, что считается сутью веры – принятие страдания, осознание его, преодоление и, наконец, понимание того, как идти к счастью", - говорится в его обращении.

Также Шолбан Кара-оол обратил внимание на то, что с этого года стартуют проекты в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития, серьезные стройки. Они задуманы как прорывные для экономики региона, дающие ускорение на десятилетия вперед.