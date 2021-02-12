В Госдуме "огорчили" Лукашенко: за кнопочными телефонами тоже можно шпионить

Президент Белоруссии ошибается, считая кнопочные телефоны неуязвимыми для шпоинажа и вредоносного ПО, полагает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

В своем telegram-канале депутат пишет, что кнопочные телефоны тоже могут подвергаться атакам.

"Перехват сигнала устройств стандарта GSM одинаково легок независимо от того, с кнопками ваш телефон или сенсорным экраном. Поэтому, кстати, президенты, в том числе Лукашенко, этим стандартом связи не пользуются. У них специальные телефоны, с шифрованием и прочей защитой", - пишет Горелкин.

"Если вы боитесь программных "закладок", то и тут огорчу. У кнопочных телефонов тоже есть ОС и набор действующих программ, среди которых может затесаться шпионская", - отмечает парламентарий.

По его мнению, единственный выход из положения – производство собственных телефонов внутри странны, со своим ПО, несовместимым ни с одной другой операционной системой.

"Такая страна есть. И это не Белоруссия. Правда, по слухам, даже для Северной Кореи телефоны, на самом деле, делают китайцы. Со всеми вытекающими из этого факта обстоятельствами", - заключает депутат.