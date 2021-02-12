12 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
Снегоуборочная машина (2021) | Фото: Накануне.RU

"Это прерогатива жителей": Орлов отправил екатеринбуржцев самих вывозить снег из дворов

Новый глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил, что вывоз снега из дворов - это прерогатива самих жителей и управляющих компаний.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, такое заявление Орлов сделал на сегодняшнем совещании по содержанию городских территорий в зимний период. Глава напомнил собравшимся, что уборка мегаполиса от снега находится на его постоянном контроле. Он распорядился подготовить ему всю необходимую информацию о возможности размещения в черте города снегоплавильного комплекса, рассмотрев опыт российских муниципалитетов. Также мэром было дано протокольное поручение о выделении земельных участков под снежные полигоны.

Отдельно был поднят вопрос о зимней уборке дворовых территорий и очистке крыш жилых домов от снега и наледи. Как рассказал замглавы города по вопросам ЖКХ Владимир Гейко, за это отвечают УК и ТСЖ, а вывоз снега со дворов находится в компетенции самих жителей, которые на общем собрании должны принять решение о выделении дополнительных средств на данные цели из своего фонда.

Екатеринбургская городская дума, Алексей Орлов(2020)|Фото: Накануне.RU

"Законодательством установлено, что вывоз снега с дворовых территорий - прерогатива жителей и обслуживающих организаций. Наша задача информировать об этом горожан, а также обеспечить контроль за соблюдением правил благоустройства организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами", - ответил на это новый глава Екатеринбурга.

В завершение совещания Орлов потребовал не сбавлять темпы уборки города в предстоящие выходные.

Стоит отметить, что ранее многие жители Екатеринбурга высказывали свое недовольство тем, как город чистят после прошедших снегопадов. У ГИБДД уже возникали вопросы к Алексею Орлову по этому поводу.

Между тем, сам Орлов сумел найти плюсы в плохой уборке екатеринбургских улиц.

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"Это прерогатива жителей": Орлов отправил екатеринбуржцев самих вывозить снег из дворов

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Теги: Орлов, снег, дворы, Екатеринбург



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