Жители Ноябрьска могут получить вознаграждение за донос на пьяного водителя

В Ноябрьске горожанам могут заплатить за информацию о водителе в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает "Ноябрьск 24" со ссылкой на командира отдельной роты ДПС ГИБДД Николая Атласюка. По его словам, за предоставленную и подтвержденную информацию положено вознаграждение в размере 4 тыс. руб.

Напомним, что согласно постановлению правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, денежное поощрение предусмотрено за сообщение о любом правонарушении. В случае же, если гражданин заметит на дороге автомобилиста, ведущего себя подозрительно, он может обратиться по телефону дежурной части отдела ГИБДД 8-999-360-55-80, или ОМВД по номеру 02, либо 318-010.

За 2020 г. в ямальском городе по вине пьяных водителей произошло шесть ДТП, жертвами которых стали два человека, еще шесть – пострадали. Всего в нетрезвом состоянии было задержано 273 водителей, 177 – отказались от освидетельствования, а 67 из них и ранее совершали подобное правонарушение.