12 Февраля 2021
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Экономика В России Москва
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: Накануне.RU

ЦБ надеется, что рост экономики в России в 2021 году достигнет 4%

В Банке России считают, что в 2021 году экономика страны не только полностью наверстает прошлогоднее падение в размере 3,1% (в этой цифре, кстати, недавно усомнилась Госдума), но и уйдет в плюс. В релизе регулятора, посвященном сохранению уровня ключевой ставки, говорится: "Банк России прогнозирует восстановительный рост российской экономики в 2021 году на 3,0–4,0%. Однако масштабы восстановления в отдельных отраслях могут по-прежнему сильно различаться. В 2022–2023 годах ВВП, по прогнозу Банка России, вырастет на 2,5–3,5 и 2,0–3,0% соответственно".
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В ЦБ считают, что в последнем квартале 2020 года сокращалась безработица и росли реальные доходы населения, и в начале этого года тенденция сохранилась. "Темпы восстановления будут поддержаны улучшением потребительских и деловых настроений на фоне частичного снятия ограничительных мер и вакцинации населения от коронавируса", - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

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ЦБ надеется, что рост экономики в России в 2021 году достигнет 4%

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Теги: рост экономики, сокращение, цб



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