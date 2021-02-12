12 Февраля 2021
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Перчатки, маска, антисептик (2021) | Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти Удмуртии передумали отменять масочный режим

Власти Удмуртии внесли изменения в указ о смягчении коронавирусных ограничений, при этом в документ не включили отмену масочного режима в республике.

Указ главы региона Александра Бречалова появился на сайте правительства республики, и в нем оставили пункт об обязательном ношении масок в общественных местах.

Ранее Бречалов сообщил, что с 12 февраля масочный режим в Удмуртии станет рекомендательным. На такой шаг было решено пойти из-за контролируемой ситуации в республике. Этому же примеру последовала Чечня.

После этого депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал все регионы перевести в рекомендацию требование носить маски.

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Власти Удмуртии передумали отменять масочный режим

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Теги: удмуртия, масочный режим



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Ранее 10.02.2021 03:01 Мск В Удмуртии отменят обязательное ношение масок

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