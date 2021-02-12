Мэрия Челябинска рекомендовала перевозчикам не повышать стоимость проезда в маршрутках

Администрация Челябинска рекомендовала перевозчикам не увеличивать стоимость проезда в маршрутках, а рассмотреть альтернативные меры повышения экономической эффективности работы. об этом стало известно по итогам встречи замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова с представителями транспортных предприятий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, в Челябинске с марта повысится стоимость проезда в маршрутных такси с 25 до 28 рублей. Проезд подорожает на 14 маршрутах.

На встрече с заместителем главы Челябинска перевозчики рассказали об экономических причинах решения о повышении тарифа – увеличение затрат на топливо, смазочные материалы и запасные части.

"По итогам встречи, им рекомендовано все же воздержаться от увеличения тарифа на проезд и рассмотреть альтернативные меры повышения экономической эффективности работы, в том числе, предоставить пассажирам возможность проезда по единому проездному билету на обслуживаемых ими маршрутах", - отметил Куляшов.