Назначена предварительная дата оглашения приговора бывшему зампреду правительства Прикамья

В Ленинском райсуде Перми заканчивается рассмотрение дела бывшего вице-премьера и министра территориального развития края Романа Кокшарова (для которого, к слову, просят "условку"). Назначена предварительная дата оглашения приговора, сообщили Накануне.RU в инстанции.

"Оглашение приговора назначено на 15 марта. Но это предварительная дата, может поменяться", - уточнили в суде.

Напомним, по версии следствия, в 2017 – сентябре 2018 гг. подсудимый участвовал в управлении, а также помогал в работе компании, которой руководил его знакомый. Кокшаров якобы давал указания, советы, рекомендации, получал информацию о ходе выполнения контрактов, требовал от глав различного уровня помогать организации при выполнении контрактов. Кроме того, он убеждал их подписать акт выполненных работ "задним числом".

Это стало известно следствию на фоне исполнения компанией нескольких контрактов. Во-первых, во время ремонта автодорог и благоустройства придомовых территорий и улиц в Кунгуре. Во-вторых, при проведении капремонта стадиона "Шахтер" в Кизеле общей стоимостью более 40 млн руб. В-третьих, при строительстве межшкольного стадиона в Кунгуре ценой в 22,6 млн руб.

В мае-июне 2017 г. для незаконной покупки катеров за счёт резервного фонда краевого правительства без конкурса обвиняемый неоднократно незаконно требовал от главы Гайнского района объявить в муниципалитете режим ЧС. После министр организовал и лично согласовал подписание врио губернатора Пермского края распоряжения о выделении Гайнскому району 18,4 млн руб. из бюджета района, достоверно зная, что обстоятельства для введения режима ЧС. На эти деньги позже куплены два катера для работы районной паромной переправы.