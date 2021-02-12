12 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
траурный митинг, посвященный годовщине вывода войск из Афганистана, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

Ветеранов удивили слова Орлова о Краснознаменной группе

Почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области, заслуженный врач, почетный начальник госпиталя для ветеранов войн Семен Спектор выступил с открытым обращением к новому главе города Алексею Орлову. От имени жителей уральской столицы Спектор потребовал от мэра вернуть Краснознаменную группу на ее историческое место.

Напомним, на этой неделе Орлов предложил вновь обсудить данный вопрос.

"Знаю, что она сохранена. Пока не доехал до места, где она хранится. Давайте еще раз посмотрим, на том месте она должна стоять или нет. Тема резонансная для нашего города. Давайте предложим новый формат и решим судьбу Краснознаменной группы вместе", - принялся уходить новый мэр от обещаний, которые давал прежний глава Александр Высокинский.

Александр Высокинский, Алексей Орлов(2020)|Фото: Накануне.RU

Семен Спектор от имени ветеранов выразил удивление такими заявлениями градоначальника. Открытое обращение легендарного врача опубликовано сегодня в сообществе "В защиту истории".

Он отметил, что Краснознаменная группа - не просто художественная композиция, это народный памятник, который был подарен городу за вклад в Победу над фашистскими захватчиками, за военные и трудовые подвиги горожан. Средства на установку монумента собирались ветеранскими организациями.

выставка, памятная акция за возвращение Краснознаменной группы(2019)|Фото: Накануне.RU

"Снос памятника в 2013 году был вопиющим актом несправедливости, прямым оскорблением ветеранов и всех жителей города, которые чтят подвиг нашего героического народа. Горожане давно требуют вернуть памятник на историческое место. Свидетельство этому многочисленные опросы, уже проведенные администрацией города и другими организациями, обращения ветеранских организаций, почетных жителей города, историков и архитекторов", - указал Семен Исаакович.

Он напомнил, что предыдущий глава Екатеринбурга Александр Высокинский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев однозначно заявляли, что Краснознаменная группа будет восстановлена на прежнем месте - по планам это должно случиться в 2021 году.

Место, где была Краснознаменная группа в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

"Выражаю надежду, что справедливость восторжествует и народный памятник вернется в своем первоначальном виде на историческое место", - добавил Семен Спектор.

Как сообщало Накануне.RU, в конце января в Екатеринбурге установили памятный знак на месте Краснознаменной группы в очередную годовщину ее сноса.

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Ветеранов удивили слова Орлова о Краснознаменной группе

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Теги: Краснознаменная группа, ветераны, Спектор, Орлов, Екатеринбург



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