Годовая инфляция достигнет своего максимума в феврале – марте - ЦБ

Банк России объявил, что ошибся с прогнозами – инфляция в начале 2021 года растет большими темпами, чем обозначенные в прогнозе регулятора. Так, в январе годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,2% (против 4,9% в декабре 2020 года).

В Банке России считают, что цены растут из-за ситуации на мировых рынках, а также из-за ослабления рубля. И эти факторы могут оказывать продолжительное влияние.

Регулятор отмечает, что заморозка цен на сахар и подсолнечное масло немного остановили рост продовольственных цен. В то же время росту инфляции способствуют проблемы в промышленности, например, дефицит рабочей силы и затраты компаний на противоэпидемические мероприятия.

"По прогнозу Банка России, в феврале—марте годовая инфляция достигнет своего максимума и в дальнейшем будет снижаться. Траектория снижения будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов, а также эффектами базы 2020 года. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в релизе пресс-службы регулятора.