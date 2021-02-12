Московские актеры делятся фото и видео со съемок фильма "Чук и Гек" в Пермском крае

В Пермском крае продолжаются съемки фильма "Чук и Гек". В своем Instagram актер Павел Деревянко раскрыл подробности съемок, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, работа ведется в сильные морозы.

"Вчера у нас было минус 40", - сообщил актер. При этом, вчера, 11 февраля, съемки все же прерывались - группа устроила выходной из-за того, что актер приболел. Также актер показал локации, в которых проходит съемочный процесс: заснеженные леса поселка Кын.

"Красота", - прокомментировал Павел Деревянко.

Сегодня в Пермский край прилетел также актер Владимир Вдовиченков, наиболее известный по ролям Кота в "Бумере" и Фила в "Бригаде". Также в съемках кинокартины принимает участия Юлия Снигирь. Режиссер фильма — Александр Котт. В основе — одноименный рассказ Аркадия Гайдара о том, как двое детей вместе с мамой отправились к отцу-геологу, чтобы вместе встретить Новый год. Релиз фильма запланирован на 2022 год.