12 Февраля 2021
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Павел Деревянко (2021) | Фото: instagram.com/pablo_derevyanko/

Московские актеры делятся фото и видео со съемок фильма "Чук и Гек" в Пермском крае

В Пермском крае продолжаются съемки фильма "Чук и Гек". В своем Instagram актер Павел Деревянко раскрыл подробности съемок, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, работа ведется в сильные морозы.

"Вчера у нас было минус 40", - сообщил актер. При этом, вчера, 11 февраля, съемки все же прерывались - группа устроила выходной из-за того, что актер приболел. Также актер показал локации, в которых проходит съемочный процесс: заснеженные леса поселка Кын.

"Красота", - прокомментировал Павел Деревянко.

Павел Деревянко(2021)|Фото: instagram.com/pablo_derevyanko/

Сегодня в Пермский край прилетел также актер Владимир Вдовиченков, наиболее известный по ролям Кота в "Бумере" и Фила в "Бригаде". Также в съемках кинокартины принимает участия Юлия Снигирь. Режиссер фильма — Александр Котт. В основе — одноименный рассказ Аркадия Гайдара о том, как двое детей вместе с мамой отправились к отцу-геологу, чтобы вместе встретить Новый год. Релиз фильма запланирован на 2022 год.

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Московские актеры делятся фото и видео со съемок фильма "Чук и Гек" в Пермском крае

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Теги: Чук и Гек, съемки фильма, Павел Деревянко



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