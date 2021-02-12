12 Февраля 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Александр Пизняк (2019) | Фото: duma.salekhard.org

Вступил в силу приговор бывшему депутату думы Салехарда, отправленному в колонию за взятку в 3,8 млн

Вступил в силу приговор бывшему главному инженеру "Салехардэнерго" (принадлежит администрации города) и экс-депутату думы столицы Ямала от "ЕР" Александру Пизняку, которому вменяли получение взятки через посредника, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Напомним, Пизняк получил восемь лет колонии строгого режима со штрафом в размере взятки – в 3,8 млн руб. Исполнение приговора в части штрафа обеспеченно арестованным имуществом политика.

Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Он вступил в силу.

Пизняку вменяли то, что между "Салехардэнерго" и коммерческим предприятием был заключён договор на капремонт газотурбинного двигателя. В 2019 г. Пизняк через посредника предложил руководителю предприятия за взятку помочь в том, чтобы соглашение было исполнено без затруднений. В октябре прошлого года обвиняемый и главный инженер акционерного общества утвердили акт о проведении пуско-наладочных работ и другие документы, ускорив процесс согласования исполнительно-технической документации и передачу документов для производства расчетов с подрядчиком. После полной оплаты по договору в размере более 80 млн руб. руководитель организации-подрядчика передал политику через посредника взятку в 3,8 млн руб.

Добавим, глава коммерческой фирмы, который эту взятку дал, освобождён от ответственности – он ранее сам сдался правоохранителям и способствовал раскрытию дела.

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Вступил в силу приговор бывшему депутату думы Салехарда, отправленному в колонию за взятку в 3,8 млн

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Теги: Александр Пизняк, взятка, арест, залог, подозреваемый, уголовное дело



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