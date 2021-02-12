12 Февраля 2021
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Экономика В России Москва
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: Банк России

Банк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Банк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% - исторически минимальном уровне.

В ЦБ объяснили это тем, что инфляция в начале года продолжила расти быстрее, чем ожидалось. Прогноз по годовой инфляции теперь повышен до 3,7-4,2%, хотя надежды на 4% сохраняются.

"В декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены. Инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на повышенном уровне. Ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках", - говорится в релизе ЦБ, опубликованном пресс-службой регулятора.

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Банк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

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Теги: банк россии, ключевая ставка, инфляция



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Ранее 12.02.2021 13:45 Мск Годовая инфляция достигнет своего максимума в феврале – марте - ЦБ

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