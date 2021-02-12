"Яндекс" сообщил об утечке данных почти пяти тысяч почтовых ящиков

Служба безопасности "Яндекса" выявила внутреннюю утечку, в ходе которой сотрудник компании предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей.

В компании уточнили, что это был один из трех системных администраторов, обладавших правами доступа.

Владельцы почти 5 тысяч аккаунтов получили уведомления о необходимости смены пароля, говорится в сообщении на сайте "Яндекса". Уточняется, что неавторизованный доступ в почтовые ящики уже заблокирован.

"Яндекс" обратился в полицию в связи с инцидентом и проводит внутреннее расследование.

Напомним, из-за утечки в открытый доступ данных трехсот тысяч москвичей, переболевших коронавирусом, комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в ближайшее время обсудит проблему защиты данных. Там же готовят законопроект об усилении ответственности за незаконный оборот персональных данных.