12 Февраля 2021
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Общество В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

"Яндекс" сообщил об утечке данных почти пяти тысяч почтовых ящиков

Служба безопасности "Яндекса" выявила внутреннюю утечку, в ходе которой сотрудник компании предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей.

В компании уточнили, что это был один из трех системных администраторов, обладавших правами доступа.

Владельцы почти 5 тысяч аккаунтов получили уведомления о необходимости смены пароля, говорится в сообщении на сайте "Яндекса". Уточняется, что неавторизованный доступ в почтовые ящики уже заблокирован.

"Яндекс" обратился в полицию в связи с инцидентом и проводит внутреннее расследование.

Напомним, из-за утечки в открытый доступ данных трехсот тысяч москвичей, переболевших коронавирусом, комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в ближайшее время обсудит проблему защиты данных. Там же готовят законопроект об усилении ответственности за незаконный оборот персональных данных.

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"Яндекс" сообщил об утечке данных почти пяти тысяч почтовых ящиков

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Теги: яндекс, утечка, почтовые ящики



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