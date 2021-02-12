Мишустин напомнил, что у майского указа Путина по поводу зарплат бюджетников нет срока давности

Тема с реальными зарплатами бюджетников, которая неожиданно открылась президенту России на прошлой неделе во время общения с учеными, продолжает гулять по властным коридорам. Сегодня министров за срыв целей майского указа Путина отчитал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Еще одна тема, о которой говорил Президент, – уровень заработных плат бюджетников во всех сферах и в каждом регионе страны. Система оплаты их труда должна быть максимально прозрачной. Есть конкретный майский указ главы государства 2012 года. И это один из базовых ориентиров в работе Правительства и регионов. Срока давности у него нет", - заявил премьер-министр.

Он обратился к министрам, главам ведомств и губернаторам: "Коллеги, недопустимо подходить к исполнению майского указа Президента формально. Важно видеть за этими цифрами людей. Необходимо оперативно изучить положение дел, собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень зарплаты каждого работника. А также – как различаются зарплаты в рамках одной структуры. И тех, кто занимает одинаковые должности в разных учреждениях на территории одного региона".

Мишустин велел к началу апреля отчитаться о состоянии реальных зарплат бюджетников и представить предложения по изменению ситуации.