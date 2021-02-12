12 Февраля 2021
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фестиваль Самотлорские ночи (2019) | Фото: администрация Нижневартовска

Организаторы федерального Сабантуя, который пройдёт в Нижневартовске, изучили площадки мероприятия

В Нижневартовске продолжается подготовка к федеральному Сабантую, который состоится в июне в рамках фестиваля "Самотлорские ночи". Состоялось заседание рабочей группы, в которую вошли представители правительства Татарстана, исполкома Всемирного конгресса татар, правительства Югры, администрации столицы Самотлора и местных общественных объединений. Гостей интересовали все детали организации праздника: от площадок проведения мероприятий до содержания культурной программы мероприятия, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Организаторы посетили набережную Оби, центральный стадион, амфитеатр, Дворец искусств – площадки, на которых запланировано проведение Сабантуя. Праздник пройдет с учетом местных традиций и будет включен в программу традиционного фестиваля "Самотлорские ночи".

"Мы обсуждаем предварительный вариант культурной программы, - сказала заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска Ирина Воликовская. – 18 июня во Дворце искусств состоится концерт Государственного ансамбля песни и танца Татарстана. 19 июня – основной день праздника. На набережной будут организованы разнообразные интерактивные площадки для гостей. На центральном стадионе состоятся состязания по национальной борьбе куреш, открытие и закрытие Сабантуя".

Гости мероприятия смогут познакомиться как с татарским, так и с югорским колоритом. Так, выставка декоративно-прикладного искусства "Город Мастеров", традиционная часть фестиваля "Самотлорские ночи", пройдёт с привлечением мастеров народных промыслов из Татарстана. Отдельным украшением федерального Сабантуя станет татарская деревня, которая будет воссоздана в натуральном виде на набережной. На территории этой деревни можно будет познакомиться с бытом, традициями и национальными играми татарского народа. Федеральный Сабантуй станет одним из важнейших событий года для Югры, отметила представитель департамента внутренней политики Югры Елена Карпова.

"От лица делегации Татарстана благодарю за столь радушный и высокий приём, за отличный уровень организационной подготовки принимающей стороны. Это говорит о том, что окружные и городские власти, местные национальные общественные организации относятся к предстоящему событию очень серьёзно. У нас нет сомнений в том, что всё должно пройти на высоком уровне", - подчеркнул заместитель министра культуры республики Дамир Натфуллин.

Федеральный Сабантуй проводится в разных регионах России с 2001 г. параллельно с местными Сабантуями. В этом году запланировано 377 локальных праздников, но именно федеральный Сабантуй считается самым важным и статусным.

"После того, как нам стало известно, что федеральный Сабантуй в 2021 году пройдет в Югре, для нас было очень важно, чтобы площадкой для него стал именно Нижневартовск. Деятельность нижневартовской национальной татарской культурной автономии и национальной общественности всегда высоко отмечалась на уровне Татарстана и Международного Конгресса татар", - рассказал председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Организаторы подчеркивают, что основным приоритетом при создании праздника остается безопасность гостей и участников. В случае ухудшения эпидемиологический ситуации разрабатывается план мероприятия с использованием онлайн-форматов.

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Организаторы федерального Сабантуя, который пройдёт в Нижневартовске, изучили площадки мероприятия

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Теги: Сабарнтуй, Самотлорские ночи, Татарстан, Нижневартовск



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