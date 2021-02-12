Стало известно, в каких регионах Москва почти полностью оплатит модернизацию поликлиник и районных больниц

26 российским регионам федеральный бюджет практически полностью (на 99%) покроет расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения. Остальным тоже будет софинансирование, но, вероятно, не в таком потрясающем воображение объеме.

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что в этом году стартует программа модернизации первичного звена: это будет ремонт, переоснащение, строительство поликлиник, ФАПов, районных больниц, а также закупка для них оборудования и машин для поездок медиков.

Всего за пять лет на эти цели федеральный бюджет потратит не менее 500 млрд руб., в этом году – 90 млрд руб.

В число регионов с наиболее плачевным положением в здравоохранении, которым щедро поможет центр, вошли Адыгея, Алтай, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, Северная Осетия, Хакасия, Чувашская Республика, Брянская, Орловская, Пензенская и Псковская области.

Мишустин напомнил предостережение президента России: "ни один рубль, выделенный на модернизацию первичного звена здравоохранения, не должен уйти на другие цели".