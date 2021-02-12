В свердловском МЧС предупредили об ухудшении погоды в выходные

В МЧС выступили с предупреждением об ухудшении погоды в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ведомстве, по данным синоптиков, в предстоящие выходные дни на Среднем Урале ожидается гололедица на дорогах и налипание мокрого снега на провода.

"Гололедные явления могут стать причиной чрезвычайных ситуаций как для пешеходов, так и для транспорта. А налипание мокрого снега на провода и деревья может привести к аварийным ситуациям на системах энергоснабжения и связи", - предупреждают в МЧС.

Спасатели просят свердловчан быть предельно внимательными, соблюдать меры безопасности и беречь свое здоровье. В частности, в выходные лучше воздержаться от туристических походов, а автовладельцам, отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку. Пешеходам также нужно помнить о скользких дорогах и соблюдать аккуратность.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей Свердловской области просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101, либо единому номеру вызова экстренных служб 112.