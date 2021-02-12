На УКВЗ построят новый сборочный цех, чтобы увеличить выпуск трамвайных вагонов

В 2021 году на Усть-Катавском вагоностроительном заводе начнется строительство нового сборочного цеха. об этом на встрече договорились губернатор Алексей Текслер и руководитель госгорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Производство планируется запустить в 2022 г. Это позволит существенно увеличить производственные возможности УКВЗ по выпуску вагонов.

Также они обсудили привлечение возможностей Фонда развития промышленности РФ.

"Усть-Катав – моногород, и для нас принципиально важно сохранение занятости населения, и вы знаете, есть поручение президента по росту производства гражданской продукции на наших стратегических предприятиях. Здесь мы вписываемся полностью в это поручение, и возможности Усть-Катавского вагоностроительного завода будут расширяться и увеличиваться", - подчеркнул губернатор.

Напомним, сегодня стало известно, что область закупит в этом году трамваи УКВЗ для Челябинска и Магнитогорска.