12 Февраля 2021
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Экономика Челябинская область
трамвай УКВЗ (2019) | Фото: Накануне.RU

На УКВЗ построят новый сборочный цех, чтобы увеличить выпуск трамвайных вагонов

В 2021 году на Усть-Катавском вагоностроительном заводе начнется строительство нового сборочного цеха. об этом на встрече договорились губернатор Алексей Текслер и руководитель госгорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Производство планируется запустить в 2022 г. Это позволит существенно увеличить производственные возможности УКВЗ по выпуску вагонов.

Также они обсудили привлечение возможностей Фонда развития промышленности РФ.

"Усть-Катав – моногород, и для нас принципиально важно сохранение занятости населения, и вы знаете, есть поручение президента по росту производства гражданской продукции на наших стратегических предприятиях. Здесь мы вписываемся полностью в это поручение, и возможности Усть-Катавского вагоностроительного завода будут расширяться и увеличиваться", - подчеркнул губернатор.

Напомним, сегодня стало известно, что область закупит в этом году трамваи УКВЗ для Челябинска и Магнитогорска.

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На УКВЗ построят новый сборочный цех, чтобы увеличить выпуск трамвайных вагонов

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Теги: УКВЗ, трамвай, сборочный цех, Роскосмос,



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