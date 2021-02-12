12 Февраля 2021
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Образование Свердловская область
куйвашев, козицын, дворец технического творчества (2021) | Фото: пресс-служба УГМК

Дворец технического творчества детей открыли в Верхней Пышме

Сегодня в Верхней Пышме открылся Дворец технического творчества (ДТТ) – инновационное образовательное пространство для воплощения инженерно-технических идей детей в возрасте от 7 до 17 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК.

На церемонии открытия присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

куйвашев, козицын, дворец технического творчества(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

Первым делом во Дворец технического творчества запустили робота-кошку Кванту, сконструированную в детском технопарке «Кванториум».

"Сегодня мы открываем современный Дворец технического творчества. Это замечательное событие и особо символично, что происходит оно в Год науки и технологий", - отметил Евгений Куйвашев. Он отметил, что это крупнейший в регионе технопарк «Кванториум», центр «IT-куб», различные лаборатории, секции, клубы.

куйвашев, дворец технического творчества(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

Андрей Козицын поздравил жителей Верхней Пышмы и всей области с открытием ДТТ: «Хочу поблагодарить губернатора, правительство региона, министра образования за то, что несколько лет назад было принято решение о возведении Дворца технического творчества в Верхней Пышме. Это здание, этот дворец, в который его создатели вложили душу, станет живым организмом, работающим на всю Свердловскую область. Это - будущее ребят, которые найдут свое место в сложном 21-м веке. В добрый путь!».

козицын, трибуна(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

Строительство ДТТ в Верхней Пышме велось с апреля 2018 года по декабрь 2020 года. ДДТ это четырехэтажное здание общей площадью более 9,5 тыс. м², в котором разместился детский технопарк «Кванториум».

дворец технического творчества, кванториум, образование(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

В его состав вошли десять лабораторий, три из них являются уникальными для региона – это «Автоквантум» (проектирование систем автотранспорта), «Аэроквантум» (проектирование и пилотирование беспилотников) и «Наноквантум» (изучение новых материалы и наноструктур). Осенью во Дворце планируют открыть Центр цифрового образования «IT-куб». Также в здании располагается шахматный клуб, зона коворкинга, актовый зал на 444 места и столовая.

дворец технического творчества, кванториум, образование, химия(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

Также в ДТТ расположена экспозиция промышленных технологий УГМК, организованная для профориентации школьников и изучения технологических процессов предприятий компании. На ней представлены макеты различных производств: рудник и промплощадка ПАО «Гайский ГОК», промплощадка и цех электролиза меди АО «Уралэлектромедь», энергоцентр тепличного комплекса. Здесь же можно познакомиться с моделями тепловоза и погрузочно-доставочной машины, которые выпускает АО «Шадринский автоагрегатный завод», образцами руд и образцами продукции компании, а также лучшими проектами участников конкурса «Инженериада УГМК». В этом году экспозицию планируют пополнить еще пятью интерактивными макетами горно-металлургического производства.

В рамках одной смены во Дворце могут заниматься 255 человек, а годовая загрузка площадки предполагает 3600 детей. Организаторы проекта рассчитывают, что ДТТ в Верхней Пышме станет популярной научно-технической площадкой, объединяющей учащихся и работодателей региона.

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Дворец технического творчества детей открыли в Верхней Пышме

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Теги: угмк, дворец технического творчества, кванториум, андрей козицын, евгений куйвашев



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