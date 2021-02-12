В Екатеринбурге пропала 9-летняя девочка

В Ленинском районе Екатеринбурга пропала школьница 9-ти лет. Ребенок направлялся в п.Кедровка на учебу, однако до школы она так и не добралась. Обычно девочка садилась в общественный транспорт на ост. "Восточная".

Как сообщили Накануне.RU в СРОО "ДПСО"ПРОРЫВ" по региону, школьница 120 см роста, имеет худощавое телосложение, карие глаза и русые волосы ниже плеч.

На момент пропажи была одета в вязаную шапку серо-синего цвета, темно-синюю куртку с серым мехом на капюшоне. На девочке были синие джинсы и розовые ботинки. С собой – розовый рюкзак с рисунком.



Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 7. Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, просят обращаться по телефонам: 8(343)356-42-07, 102 (02) или к руководителю отряда Наталии "Лиса" - 89000440220.