Песков - о готовности Путина привиться к осени: Информация неверно изложена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что Владимир Путин может сделать себе прививку от коронавируса ближе к осени, была неверно изложена.

Ранее "Коммерсант" опубликовал материал о прошедшей встрече Путина с главными редакторами СМИ. По данным издания, Путин не исключает, что поставит прививку вакциной "Спутник V" от COVID-19 после консультации с врачами.

Как ожидается, он сделает это в конце лета или начале осени, так как ему придется много ездить.

По словам Пескова, действительно, об этом говорилось, но в то же время говорилось и о других возможностях президентом, автор статьи Андрей Колесников "неверно изложил".

Представитель Кремля добавил, что президент самостоятельно сообщит, когда он примет решение сделать себе прививку, передает РИА Новости.