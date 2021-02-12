12 Февраля 2021
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2014) | Фото: Накануне.ru

Песков - о готовности Путина привиться к осени: Информация неверно изложена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что Владимир Путин может сделать себе прививку от коронавируса ближе к осени, была неверно изложена.

Ранее "Коммерсант" опубликовал материал о прошедшей встрече Путина с главными редакторами СМИ. По данным издания, Путин не исключает, что поставит прививку вакциной "Спутник V" от COVID-19 после консультации с врачами.

Как ожидается, он сделает это в конце лета или начале осени, так как ему придется много ездить.

По словам Пескова, действительно, об этом говорилось, но в то же время говорилось и о других возможностях президентом, автор статьи Андрей Колесников "неверно изложил".

Представитель Кремля добавил, что президент самостоятельно сообщит, когда он примет решение сделать себе прививку, передает РИА Новости.

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Песков - о готовности Путина привиться к осени: Информация неверно изложена

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Теги: дмитрий песков, владимир путин, прививка, вакцинация



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