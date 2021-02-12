В Красноярске крупный пожар – горит склад ГСМ

В Красноярске взрыв и последовавший за ним пожар произошли на складе ГСМ в Советском районе города. Сейчас небо в районе ЧП затянуто густым черным дымом, а очевидцы говорят, что взрыв был очень мощным.

Информации о пострадавших пока нет. В краевом управлении МЧС сообщили, что к тушению пожара уже привлечены 80 человек.

По данным "7 канала Красноярск", площадь возгорания составляет около 800 кв. м. Также издание сообщило об одном пострадавшем в результате ЧП.

Это уже второй крупный пожар складских помещений в Красноярске с начала февраля. В начале месяца пожар произошел на складе автомобильных запчастей. В здании находился человек, на его поиски пошли трое пожарных, в этот момент обвалилась горящая кровля здания, погибли спасатели и мужчина, которого они хотели найти.