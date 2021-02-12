12 Февраля 2021
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Общество За рубежом
Instagram Инстаграм (2016) | Фото:blog.instagram.com

Instagram удалил аккаунт племянника Джона Кеннеди за "неправильную" позицию по коронавирусу

Instagram удалил аккаунт племянника 35-го президента США Джона Кеннеди Роберта Кеннеди-младшего из-за "неправильной" позиции о коронавирусе и вакцинации. Соцсеть обвинила его в распространении дезинформации.
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Накануне Facebook объявил жесткую "коронавирусную" цензуру. У Кеннеди было почти 800 тыс. подписчиков. Сам он подчеркивал, что не является противников вакцинации, а выступает за безопасные вакцины.

Ранее Кеннеди заявлял, что нынешний коронавирус создали в Китае при поддержке Запада. Он также говорил, что при предыдущих вспышках коронавирусов уже не раз пытались создать вакцины, но они были или не очень эффективными, или имели серьезные последствия. В сентябре, выступая в Берлине, он заявил, что в вакцинации очень заинтересованы фармацевтические гиганты, а режим пандемии позволяет правительствам ограничивать права граждан и создавать новые механизмы массового повиновения, нагоняя на людей страх.

"Пандемия - это кризис, который очень удобен для элит, которые диктуют эту политику. Они хотят заставить нас всех перейти на цифровую валюту, которая ознаменует собой начало рабства. Потому что если они контролируют ваш банковский счет, они контролируют ваше поведение. Это дает им возможность стереть с лица Земли средний класс и разрушить институты демократии, передать богатства, принадлежащие всем нам, горстке миллиардеров", - заявил Кеннеди.

Он также говорил, что президент Дональд Трамп пытался создать Комиссию по безопасности вакцин, но корпорация Pfizer добилась ее закрытия.

Показательно, что в декабре 2020 года Pfizer получила разрешение на экстренное использование своей вакцины без обширных и длительных испытаний на безопасность, так как не было никаких альтернативных лекарств. Если бы они были, то, по американским законам, Pfizer должна была пройти обычную процедуру лицензирования. Предположение, что поиски таких лекарств в интересах производителей вакцин были просто заблокированы, напрашивается само собой.

Кеннеди стал новым известным человеком, которому западные соцсети пытаются закрыть рот.

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Instagram удалил аккаунт племянника Джона Кеннеди за "неправильную" позицию по коронавирусу

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Теги: коронавирус, вакцина, вакцинация, США, Роберт Кеннеди



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